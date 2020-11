Na terenie krakowskiego AGH powstało osiedle domków dla jeży

Schronienia dla jeży wykonano z maty słomianej wypełnionej liści. Wszystkie domki razem tworzą kompleks długi na ok. 18 m, szeroki na ok. półtora metra. Co najciekawsze, jak opisuje PAP, konstrukcje te zbudowane są na podobieństwo głównego gmachu uczelni wraz z budynkami pobocznymi, połączonymi ze sobą tunelami.