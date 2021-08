Na tej planecie może istnieć życie? Jest niedaleko Ziemi

Superziemia jest skalistym obiektem o masie do 10 razy większej niż masa naszej planety. Znajduje się w układzie, w którym mogą występować jeszcze trzy lub cztery inne egzoplanety. Została odkryta dzięki znajdującemu się w Chile teleskopowi VLT (Very Large Telescope - Bardzo Dużemu Teleskopowi), należącemu do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Sam układ L 98-59 zauważono w 2019 r.