Na targach IFA 2022 firma LG zaprezentuje ekspozycję "Life, Reimagined"

Na stoisku LG odwiedzających przywita 97-calowy OLED evo Gallery Edition. Ten największy na świecie telewizor OLED – model G2 – nadaje domowej rozrywce zupełnie nowy wymiar. Jest to możliwe za sprawą doskonałej jakości obrazu OLED z samoświecącymi pikselami, a także dzięki imponującemu rozmiarowi oraz opartym na AI zaawansowanym technologiom wyświetlania. Na targach IFA zostanie zaprezentowanych kilka najnowszych wielkoekranowych telewizorów LG klasy premium, w tym wielokrotnie nagradzany 88-calowy LG SIGNATURE OLED 8K. W Berlinie zagości również 136-calowy ekranMicro LED o rozdzielczości 4K (3840 x 2160). To innowacyjne rozwiązanie do kina domowego oferuje najwyższą jakość w spektakularnej skali, łącząc samoświecące piksele o wielkości mikrometrów z modułową konstrukcją.