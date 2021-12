Na czym polega działanie firewalla? Sprawdzamy najlepsze zapory sieciowe

Firewall umożliwia nam ustawienie indywidualnych filtrów dzięki czemu możemy dopasować ochronę do naszych potrzeb. Przede wszystkim pozwala na określenie, jakie adresy IP mogą łączyć się z naszym urządzeniem co pozwala na eliminację nieznanych połączeń. Możemy także filtrować domeny - ograniczyć lub zablokować dostęp do wybranych domen. Firewall pozwala także na blokowanie portów i zarządzanie protokołami sieciowymi.