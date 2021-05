Na Białorusi rozbił się samolot wojskowy Jak-130. Piloci nie żyją

Jak-130: Pracowano nad nim 25 lat, lecz nie obeszło się bez katastrof

Samolot szkolno-treningowy Jak-130 po raz pierwszy poleciał 26 kwietnia 1996 roku. Co ciekawe – publicznie pokazano go dopiero w 2005 roku podczas paryskich pokazów lotniczych. W tym samym roku Rosyjskie Służby Powietrzne zamówiły 12 samolotów, które trafiły dopiero 5 lat później do ośrodka szkoleniowego w Lipiecku.