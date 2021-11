WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne mysz komputerowa + 3 gamingesportporadnik kupującego Wojciech Grzesiak Wczoraj, 15-11-2021 10:59 Myszka dla gracza. Jak wybrać urządzenie, które zapewni przewagę na cyfrowym polu bitwy? Mysz dla gracza powinna być wygodna, precyzyjna, szybka i funkcjonalna. Obecnie na rynku jest duży wybór urządzeń, które mogą przyczynić się do rozstrzygnięcia losów wirtualnych bitew. Na co zwrócić uwagę przy zakupie? Czy warto wybrać mysz bezprzewodową? Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Dobra mysz komputerowa to gwarancja sukcesu na wirtualnym polu bitwy. Gry komputerowe to coraz większej ilości przypadków nie tylko rozrywka. To często również ścieżka kariery. Niezależnie od tego, czy ktoś będzie chciał zostać streamerem z setkami tysięcy widzów, czy profesjonalnym e-sportowcem, myszka to jeden z najważniejszych elementów ekwipunku gracza. Jak wybrać mysz, która pozwoli rozwinąć wirtualne skrzydła? Na pierwszy ogień idzie sposób podłączenia urządzenia do komputera - tutaj wyróżniamy oczywiście urządzenia przewodowe i bezprzewodowe. Przyjęło się, że najszybsze i najbardziej precyzyjne są właśnie te podłączane za pomocą kabla. Oczywiście, obecnie na rynku są bardzo szybkie myszy bezprzewodowe, ale nie należą one do najtańszych. Ważny jest również sensor, który może być optyczny lub laserowy. Ten pierwszy wykorzystuje diody LED, a drugi - laserowe. Bardziej precyzyjne są właśnie rozwiązania oparte o laser. Wynika to z tego, że jest on bardziej czuły. Skoro jesteśmy przy czułości, to jest to jeden z najważniejszych parametrów myszy. Wyrażany w DPI określa, ile punktów na ekranie pokona kursor podczas przesunięcia myszki o 1 cal. Tutaj powinna sprawdzać się zasada, że oczywiście najlepsze myszy to te z wysoką wartością DPI. Nie zawsze jednak tak jest, ponieważ przy precyzyjnych działaniach snajpera lub leniwej grze strategicznej, lepiej sprawdzą się rozwiązania o niskiej wartości DPI. Ostatecznie wszystko jest kwestią odpowiednich ustawień, które można regulować w menu gry. Istotne są również kształt i masa urządzenia, ale to już jest kwestią indywidualną. W teorii najlepsze są te najlżejsze, ponieważ mogą zapewnić szybszy czas reakcji. Niektórzy producenci oferują w swoich modelach specjalne ciężarki, co pozwala przenieść środek ciężkości. Kolejna kwestia to przyciski - oprócz prawego i lewego są również dodatkowe, programowalne klawisze funkcyjne oraz umieszczony zazwyczaj w pobliżu kółka do scrollowania klawisz do zmiany ustawienia czułości. W wielu modelach występuje również funkcja podświetlenia, ale nie ma ona wpływu na przebieg rozgrywki. Inne usprawnienia zależą już od poszczególnych producentów. Wybraliśmy kilka najciekawszych urządzeń dostępnych na rynku, które mają dobre opinie oraz zróżnicowaną budowę i funkcje. Tak oto w przedziale do 100 złotych można już znaleźć myszy o zadowalających parametrach i dobrym wykonaniu. Do takich niewątpliwie należy Mad Dog GM505. Posiada ona sensor optyczny o czułości 4000 DPI, którą można dopasować korzystając z 4 predefiniowanych poziomów. Przycisk regulacji umieszczono tuż przy scrollu. Na pokładzie znalazło się aż 7 przycisków. Rolka pokryta jest gumą zapewniającą lepszą przyczepność palca. Mysz ma również podświetlenie LED RGB z barwą światła dopasowującą się do czułości sensora. W przedziale cenowym od 100 do 200 złotych ponownie rządzi Mad Dog z modelem GM700. Sensor ma tutaj czułość 8000 DPI oraz maksymalne przyspieszenie 20G. Oprócz programowalnych przycisków, producent zwrócił uwagę na jakość połączenia z komputerem. Jest tu pozłacany wtyk USB i kabel w oplocie, który zapewni dłuższą żywotność. Skoro o niej mowa, to przełączniki obliczono na 10 mln kliknięć. Kółko do scrollowania jest niewielkie, dzięki czemu można wygodnie i bezpiecznie oprzeć całą dłoń na urządzeniu. Podobnie jak w GM505, jest tutaj również oświetlenie LED RGB, a przycisk do regulacji czułości znajduje się przy scrollu. Mając do wydania kwotę od 200 do 300 złotych warto zatrzymać się po środku drogi i zainteresować myszą Logitech G502 Hero. Przyciąga ona wzrok wyglądem rodem z filmu "Transformers" i przekonuje swoimi możliwościami. Sensor optyczny ma czułość 25600 DPI. Jedenaście programowalnych przycisków oraz możliwość zapisania pięciu profili bezpośrednio w pamięci myszy sprawi, że można ją łatwo dopasować do kilku tytułów, w które grywa się najczęściej. Plusem takiego rozwiązania jest również to, że po podłączeniu urządzenia do innego komputera, gracz będzie miał do dyspozycji ulubione ustawienia. Kolejny ważny punkt to ciężarki - można je umieścić z tyłu, z przodu, centralnie i po bokach. To pozwoli na idealne wyważenie i dopasowanie do dłoni. Klawisze obliczono na 50 mln kliknięć. Nie zapomnieliśmy także o myszach bezprzewodowych. Tutaj doskonale wypada Logitech G Pro X Superlight. Sensor o czułości 25400 DPI oraz waga zaledwie 63 g zapewniają szybkość i wygodę użytkowania. Producent chwali się, że jego mysz jest wyposażona w technologię bezprzewodową LightSpeed, która zapewnia wysoką wydajność i minimalne opóźnienia. Pod spodem znajdziemy panele z materiału PTFE - czyli teflonu. Zapewniają one niezwykle płynny poślizg, a więc urządzenie docenią przede wszystkim miłośnicy strzelanek. Pomimo że na rynku rządzą rozwiązania oparte o sensory optyczne, to nie sposób pominąć tych z laserowymi. Razer Mamba Tournament Edition to produkt, w który warto zainwestować. Mysz oferuje czułość aż do 16 000 DPI i możliwość jej ustawienia z dokładnością do 1 DPI. Kółko do scrollowania posiada wypustki zapewniające pewne położenie palca. Na pokładzie jest także 9 programowalnych przycisków z obsługą makr. Dla miłośników wrażeń estetycznych Razer oferuje podświetlenie w ponad 16 mln kolorów. Przyciski obliczono na 50 mln kliknięć. Zakup myszy to ważna decyzja, więc warto kupić urządzenie, które w pełni zaspokoi oczekiwania gracza. Przy zakupie należy oczywiście wziąć pod uwagę ulubiony gatunek gier, ponieważ nie zawsze najdroższe rozwiązanie będzie najlepsze. Mysz dla graczy może również z powodzeniem sprawdzić się w zawodach, w których wymagana jest precyzja przy projektowaniu różnych rzeczy. Dzięki temu przedmiot do zabawy może stać się również doskonałym narzędziem pracy.