Myśliwiec przyszłości. Brytyjczycy prezentują 3-wymiarowy model bojowego samolotu

Samoloty bojowe Tempest mają dołączyć do sił lotniczych Wielkiej Brytanii w 2035 roku i zastąpić myśliwce Typhoon. Chociaż do początku ich służby pozostało jeszcze wiele czasu, na stronie internetowej RAF (Royal Air Force) możemy zapoznać się już przełomowymi technologiami i możliwościami myśliwców nowej generacji.

Nad produkcją myśliwca pracuje brytyjska firma BAE Systems. Koncern rozważa stworzenie alternatywnego napędu dla maszyny przy wykorzystaniu systemów hybrydowych lub w pełni elektrycznych. Takie rozwiązanie mogłoby uczynić samolot potężniejszym, szybszym i wydajniejszym. Jak poinformował dyrektor produkcyjny BAE Dave Holmes, firma w celu opracowania zasilania myśliwca zbada wszystkie możliwości. - Nie wykluczałbym niczego. Jeśli mówimy o samolocie, który będzie służył do 2050 lub nawet do 2060 roku, to wszystkie opcje są prawdopodobne - komentuje Holmes.