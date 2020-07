Myśliwce USA zbliżyły się do irańskiego samolotu. Panika na pokładzie [Zobacz wideo]

Irańskie media poinformowały o niebezpiecznym incydencie, do którego doszło w czwartek nad terytorium Syrii. Agencja Tasnim podała, iż dwa myśliwce "należące do obcego państwa" zbliżyły się na ryzykowną odległość do samolotu pasażerskiego należącego do prywatnych linii lotniczych Mahan Airlines. Obecność swoich F-15 na niebie potwierdziły Stany Zjednoczone, zapewniając jednocześnie o bezpiecznej odległości.