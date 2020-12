Muzyka z całego świata za darmo. Oto projekt Radio Garden

Wystarczy przeglądarka internetowa, by zyskać dostęp do kilkunastu tysięcy stacji radiowych z całego świata. Projekt Radio Garden nie jest nowy, ale do tej pory dość mało znany. A szkoda, bo może okazać się strzałem w dziesiątkę dla fanów muzyki.

Radio.Garden (WP)