Mur na granicy będzie naszpikowany technologią. Koszt - 1,6 mld zł

Gen. dyw. SG Tomasz Praga w rozmowie z serwisem infosecurity24.pl opowiedział o planach dotyczących budowy bariery na granicy polsko-białoruskiej. Łączny koszt inwestycji ma wynieść 1,6 miliarda złotych. W to wliczone są także specjalistyczne systemy perymetryczne. Nie wiadomo do końca, ile będą one kosztować, ale co najmniej 115 milionów złotych.