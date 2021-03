WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Materiał powstał przy współpracy z Play Multimedialne treści przyszłości - w PLAY NOW TV, oczywiście! Nie będziemy już oglądać telewizji tak jak kiedyś. Nastąpiła zmiana paradygmatu i zostaliśmy uwolnieni od ograniczeń telewizyjnej ramówki. Wybierając PLAY NOW TV razem z dostępem do internetu, już dziś zobaczymy, jak wygląda przyszłość Share Multimedialne treści przyszłości Źródło: Adobe Stock Prawdopodobnie pamiętamy poprzednie rewolucje. Niektórzy mają w głowach nawet tę sprzed ponad trzech dekad, gdy nagle oprócz kilku kanałów telewizji publicznej zaczęli pojawiać się w Polsce także nadawcy komercyjni z bardzo atrakcyjną ofertą programową. Wtedy to był szok, taki nagły dostęp do zróżnicowanych, o wiele bogatszych niż poprzednio treści. Potem nastąpiła druga rewolucja, jeszcze większa, gdy z jednej strony dostępne stały się zestawy telewizji satelitarnej oraz sieci kablówki, a z drugiej odtwarzacze najpierw kaset VHS a potem płyt DVD z filmami. Zamiast polegać na tym, co w danym momencie oferuje kilka stacji, mogliśmy pływać w prawdziwym morzu filmów i programów telewizyjnych. Nasze okno na świat otworzyło się na całą szerokość. A przynajmniej tak nam się wydawało. Trzecia rewolucja multimedialna Dziś to już przeszłość. I to zamierzchła. Takie usługi jak PLAY NOW TV przenoszą nas na zupełnie inny poziom. A to, co kiedyś wydawało nam się morzem treści, z obecnej perspektywy wydaje się być w najlepszym przypadku sporym jeziorem, w porównaniu z prawdziwym oceanem produkcji dostępnych na wyciągnięcie ręki. W nowej rewolucji zmiana ilościowa jest jednak mniej istotna, niż ta jakościowa. Dawniej, bez różnicy ile kanałów telewizyjnych mieliśmy do dyspozycji, wszystkie oglądaliśmy tak samo. Żeby skonsumować film, serial czy ulubiony program, musieliśmy dostosować się do ramówki i siąść przed ekranem w określonym czasie. To już na szczęście minęło. Dziś to nie my musimy się dostosowywać do telewizji. Ona dopasowuje się do nas. PLAY NOW TV dzięki połączeniu tradycyjnej telewizji z internetem w pakiecie dwóch usług daje nam - odbiorcom - zupełnie nową jakość. Możemy decydować już nie tylko co chcemy oglądać, ale też kiedy to zrobimy. Nawet w przypadku klasycznych kanałów. Interesuje nas jakiś film czy program, ale w czasie jego emisji będziemy robić coś innego? Nie szkodzi. Możemy wrzucić go do chmury i obejrzeć później. Przypadkiem włączyliśmy coś ciekawego, ale nie widzieliśmy od początku? Żaden problem, możemy przewinąć. Oglądamy program i musimy wyjść na chwilę? Włączamy pauzę i wracamy kiedy nam wygodnie. Te wszystkie opcje oferuje nam TV BOX od PLAY. I o wiele więcej. Potęga internetu i aplikacji PLAY NOW TV z internetem to oferta, która całkowicie zmienia sposób w jaki odbieramy multimedia. Modem z routerem od PLAY zapewnia nam tradycyjnie szybki dostęp do sieci, ale TV BOX to już nie jest stary dobry dekoder, tylko nowoczesne urządzenie z systemem operacyjnym, które pozwala instalować aplikacje. W tym takie, które dają nam dostęp do jeszcze większej liczby filmów, seriali i różnych programów. Sam YouTube to prawie nieskończony przestwór treści wideo, teraz także na naszym telewizorze. W pakiecie z PLAY NOW TV dostaniemy też za darmo na trzy miesiące ELEVEN SPORTS 4K i HBO GO na miesiąc wraz z ich przebogatą ofertą. I nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z innych usług abonamentowych. Lub też za niewielką opłatą oglądać najnowsze hity dzięki wypożyczalni VOD. Zbuduj sobie telewizję! PLAY NOW TV w nowej ofercie daje nam pełną dowolność. Decydując się na ten pakiet telewizji z internetem, na wejściu dostajemy do sześciu miesięcy darmowego dostępu do sieci. Do tego wspomniane już HBO GO a także Eleven Sports 4K, także za darmo na dobry początek. Możemy też dowolnie skonfigurować swój dostęp do tradycyjnej telewizji, wybierając pakiety z programami informacyjnymi, dziecięcymi czy sportowymi. Każdy może dostosować ofertę do swoich potrzeb i preferencji. Usługa od PLAY łącząca internet z telewizją jest dla każdego. I dla filmowych maniaków, którzy liczą na prawdziwe kino domowe. I dla osób, które pracują lub uczą się z domu. I dla tych, którzy po prostu chcą mieć cały Internet w telewizorze. Nawet jeśli jeszcze nie skończyła się im umowa z poprzednim dostawcą. Za ten od PLAY z usłudze PLAY NOW TV przecież na początku wcale nie trzeba płacić. Można mieć multimedialne treści przyszłości tu i teraz. Można mieć i internet, i telewizję w jednym pakiecie, razem będące czymś więcej niż sumą swoich składowych części. Nie stójmy w miejscu. Idźmy do przodu. Materiał powstał przy współpracy z Play