Może przyspieszyć komputer. Dysk SSD w dobrej cenie

Standardowe dyski twarde, wyposażone są w ruchome talerze oraz głowicę, za pośrednictwem których są w stanie odczytywać dane. Elementy umieszczone pod obudową są ruchome, a co za tym idzie potrzebują więcej miejsca, ich waga jest również nieco większa. Dyski SSD, nazywane również półprzewodnikowymi mają inną konstrukcję, do odtwarzania danych wykorzystywana jest pamięć flash i impulsy elektryczne.

W przeciwieństwie do dysków HDD, w których dostęp do określonych zasobów wymaga ruchu elementów mechanicznych, dyski SSD wykorzystują w tym celu impulsy elektryczne. To z kolei sprawia, że nowsze urządzenia nie mają żadnych ruchomych części, a dodatkowo działają całkowicie bezgłośnie. Z ich budową wiąże się jeszcze jedna istotna zaleta – dysk SSD jest zdecydowanie bardziej wytrzymały na uszkodzenia niż starszy model HDD, a co za tym idzie