motoinnowacje – superprzydatne funkcje w smartfonach Motoroli, bez których żyje się trudniej

Platforma Ready For – smartfon zamiast konsoli

Tak, smartfon już dziś wielu osobom może zastąpić konsolę. Możesz grać już gdzie tylko chcesz w swoje ulubione gry. Wystarczy zabrać ze sobą motorolę moto g100 z kablem i ewentualnie pad. Telefon podłącz do dużego ekranu i sparuj z padem gdziekolwiek akurat jesteś i ciesz się rozrywką, czekając na spotkanie biznesowe, odpoczywając w hotelu czy ukrywając się przed kolejnym nudnym zjazdem rodzinnym. Platforma Ready For to nie tylko gry, ale też mobilny pulpit umożliwiający wygodną pracę, tryb wideokonferencji, w którym smartfon kadruje obraz tak, by zawsze utrzymać Cię w centrum kadru i nie krępować Twoich ruchów, oraz tryb TV, który pozwala oglądać na dużym ekranie ulubione filmy i seriale bez konieczności logowania się na obcych urządzeniach. Zobacz, jak działa Ready For.