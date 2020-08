Most w Pilchowicach w rejestrze zabytków. Gliński: nie ma zagrożenia dla obiektu

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków mostu kolejowego w Pilchowicach. Obiekt, który od kilku tygodniu był prawdziwym bohaterem medialnym, otrzyma teraz zdecydowanie lepszą ochronę prawną.

- Ze względu na ogromne zainteresowanie tematem i ogólnokrajową rangę sprawy, dla rozwiania wątpliwości do stanu zaawansowania procedury administracyjnej mającej na celu wpis do rejestru zabytków mostu kolejowego nad Jeziorem Pilchowickim, zdecydowaliśmy się na opublikowanie decyzji kończącej postępowanie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tej sprawie. Decyzja wprowadzona została do obiegu prawnego; nie jest prawomocna - czytamy.