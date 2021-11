Moskwa nie wyklucza wojny z Ukrainą? Rzecznik Kremla wprost

Rosja oskarża Zachód

Dodał, że Moskwa pozostaje "głęboko zaniepokojona prowokacyjnymi działaniami sił zbrojnych Ukrainy" oraz jej "przygotowaniami do ewentualnego militarnego rozwiązania problemu w Donbasie". Ponownie oskarżył też kraje Zachodu o to, że wysyłają na Ukrainę uzbrojenie oraz wojskowych instruktorów. Jego zdaniem prowadzi to do dalszej eskalacji sporu.