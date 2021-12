Morderca dinozaurów uderzył wiosną

Wśród przyniesionych z wodą szczątków znajduje się wiele skamieniałości ryb. To wyjątkowo cenny materiał, ponieważ budowa rybich ości – podobnie do słoi drzew – pozwala określić wiek stworzenia w chwili śmierci. Na dodatek, linie wzrostu tworzą charakterystyczny wzór, rozszerzając się latem i ściskając zimą. Oznacza to, że badacze mogą na tej podstawie wnioskować, w jakim sezonie ryba zdechła.