Montaż kamer ? Na co zwrócić uwagę podczas montażu monitoringu?

Podczas instalacji systemu monitoringu wizyjnego należy wybrać odpowiedni rodzaj okablowania. W systemach z rejestratorem hybrydowym i zastosowaniu kamer HDCVI, AHD lub HDTVI możemy zastosować kable koncentryczne RG59 jako sygnałowe i do zasilania popularny kabel OMY 2x1 mm lub podobny. W sklepach specjalistycznych występuje też kabel już zespolony z kabla sygnałowego i zasilającego np. YAP. Bardzo ułatwia to montaż okablowania . W przypadku kamer IP niezbędne staje się już zastosowanie skrętki UTP. W zdecydowanej większości wypadków wystarczająca będzie skrętka 5 kategorii.

Koszt instalacji będzie zależał od liczby kamer, rodzaju okablowania i systemu zapisu. Najważniejsze jest, aby system spełniał potrzeby użytkownika i umożliwiał skuteczne monitorowanie domu lub firmy. Cena za sam sprzęt ze średniej(np. Hikvision, BCS, Dahua, Novus, Kenik) do zamontowania w domu jednorodzinnym to około 2500 do 3500 zł. Za montaż u specjalisty zapłacimy w okolicach od 1500 zł do 2000 zł, choć to w dużym stopniu zależy od stopnia skomplikowania montażu okablowania.