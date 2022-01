Monitor jako telewizor. Dlaczego takie rozwiązanie ma sens?

Mogąc wybrać tylko jeden sprzęt, kolejnym sporem do rozstrzygnięcia jest kwestia rodzaju i jakości matrycy. Jeżeli coś jest duże, to wcale nie oznacza, że może więcej. Oczywiście, ekran telewizora będzie większy, ale za to nie zaoferuje takiej ostrości. Ponadto w przypadku matryc IPS spotykanych w monitorach, można cieszyć się lepszym odwzorowaniem kolorów. Rozdzielczość Full HD a nawet Ultra HD czy 4K nie jest tu problemem, choć najczęściej spotkacie pierwszą opcję. To w zupełności wystarczy do cieszenia się wysokiej jakości obrazem.