Artur Wigo Dzisiaj, 24-11-2021 14:21 Artykuł poleca Huawei Monitor Huawei MateView GT 27 – ekspert w grze, profesjonalista w pracy Graczy na świecie liczy się już w setkach milionów. Liczba dostępnych modeli monitorów gamingowych może nie jest aż tak imponująca, ale z pewnością znajdziemy ich na rynku prawdziwe zatrzęsienie. Często jednak monitor musi spełniać dwie funkcje – to znaczy służyć zarówno do zabawy, jak i pracy – mało kto będzie przecież kupował dwa oddzielne monitory. Share Źródło: Unsplash.com Wybór optymalnego urządzenia 2w1, czyli łączącego świetne parametry do grania i jednocześnie wspierającego codzienną pracę wcale proste nie jest, wszak każdy z nas ma inne potrzeby. Mamy jednak dla was interesującą propozycję pod postacią monitora Huawei MateView GT 27. materiały partnera Źródło: materiały partnera Huawei MateView GT 27 – rzut okiem na cyferki Jeśli mielibyśmy wskazać trzy najbardziej istotne cechy monitora, to byłby to rodzaj matrycy, rozdzielczość oraz częstotliwość odświeżania. Huawei MateView GT 27 może pochwalić się ekranem typu VA o przekątnej 27cali. Matryce VA znane są z doskonałych kątów widzenia, dobrego odwzorowania barw oraz wysokiego kontrastu i odwzorowania czerni. Można powiedzieć, że łączą one najlepsze cechy matryc TN oraz IPS. Kolejną kwestią jest rozdzielczość, a Huawei MateView GT 27 oferuje obraz składający się z 2560 x 1440 pikseli, czyli popularnej rozdzielczości WQHD. Rozdzielczość Full HD (1920 x 1080) jest zbyt mała do komfortowej pracy, natomiast 4K UHD (3840 x 2160) może być zbyt obciążająca w czasie grania na kartach graficznych innych niż topowe. WQHD wydaje się więc być optymalnym wyborem zarówno do zabawy, jak i pracy, ponieważ oferuje wystarczającą przestrzeń roboczą. Co z wartością odświeżania? Standardowe 60 Hz powoli odchodzi do lamusa, jest zastępowane przez 144 Hz, a zawodowi gracze mają do dyspozycji monitory o odświeżaniu 240, a nawet 360 Hz. Optymalnym wyborem wydaje się być odświeżanie na poziomie 165 Hz i takim właśnie może pochwalić się monitor Huawei. materiały partnera Źródło: materiały partnera Co jeszcze? Na pewno zauważyliście, że ekran Huawei MateView GT 27 jest wygięty (1500R). Znakomicie sprawdza się to w grach i zapewniam, że w niczym nie przeszkadza podczas pracy. Gracze z pewnością zwrócą uwagę na czas reakcji matrycy, a ten wynosi 4 ms. Pokrycie przestrzeni barw wynosi 90% DCI-P3 / 100% sRGB, a więc jest na wysokim poziomie, co więcej sprzęt został wyposażony również w obsługę HDR (w wersji HDR10). Monitor do gamingu, do pracy i na co dzień Rozdzielczość 2560 x 1440 ma mnóstwo zalet. Pozwala na rozgrywkę nawet w wymagające gry przy wysokiej liczbie klatek na sekundę, nawet na stosunkowo niedrogich kartach graficznych takich jak NVIDIA GeForce RTX 3070 czy Radeon RX 6800. Tak więc by wykorzystać pełnię możliwości tego monitora, gracze nie będą musieli inwestować w najdroższe, topowe modele kart graficznych. Posiadacze tego monitora mogą również liczyć na wiele dodatkowych opcji dla graczy, wśród których można wyróżnić 8 różnych trybów przeznaczonych dla różnych rodzajów gier oraz funkcję Dark Field Control, poprawiającą widoczność w ciemnych scenach. WQHD równie dobrze sprawdzi się w zastosowaniach profesjonalnych. Taka rozdzielczość pozwala już na komfortową pracę choćby z programami do montażu wideo czy też z takimi kombajnami graficznymi – tu zawsze znajdzie się miejsce na jeszcze jedno okno z opcjami. materiały partnera Źródło: materiały partnera Wielogodzinne wpatrywanie się w monitor mogą zmęczyć oczy zarówno graczy, jak i osób pracujących przy komputerze, ale producent zadbał o odpowiednio niską emisję światła niebieskiego i ograniczył migotanie obrazu, co ma zapobiegać przemęczaniu wzroku. To wszystko potwierdza certyfikat TÜV Rheinland. Jeśli chodzi o porty, to znajdziemy tu zarówno HDMI w wersji 2.0, jak i Display Port w wersji 1.2. Jako złącze zasilania służy gniazdko USB typu C. Huawei MateView GT 27 – dobry wybór w dobrej cenie Niezależnie od tego, czy większość czasu poświęcasz na rozrywkę, czy też pracę, to Huawei Mate View GT 27 świetnie sprawdzi się w każdym zastosowaniu. Ten nowoczesny monitor o dobrych parametrach i ciekawym wyposażeniu ma również inny plus – dobrze wyważoną cenę, która wynosi 1699 zł. Urządzenie jest dostępne między innymi w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl. To znakomity monitor dla graczy, którzy za dnia są profesjonalistami w pracy.