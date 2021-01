WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

poradnik kupującego + 2 tani laptoplaptop oprac. Magdalena Tatar Dzisiaj, 27-01-2021 15:50 Mocne laptopy teraz są najtańsze. Rozchwytywany sprzęt do 30 proc. taniej. Mobilność, multimedia i łączność z Internetem – to zapewni ci nawet niedrogi komputer. Jeśli nie zależy ci na urządzeniu o wysokich parametrach lub chcesz zaoszczędzić, sprawdź ofertę modeli w przystępnych cenach albo skorzystaj z promocji. Szukasz czegoś mocniejszego? Na mocnych laptopach możesz teraz zaoszczędzić nawet 2 tys. zł. Szybki i lekki laptop kupimy nawet za kilkaset złotych Źródło: Adobe Stock Satysfakcja bez przepłacania Jeśli pozwala nam na to czas i okoliczności, a także elastyczny budżet, wybór urządzenia o pojemnym dysku, sprawnym procesorze, karcie graficznej i praktycznych funkcjach jest prosty i łatwy. Jeśli jednak nauka w domu kilkorga dzieci w różnym wieku trwa w najlepsze, a w jedyny komputer potrzebny też do pracy mocno szwankuje - sprawa staje się nagląca. Najlepsze okazje na zakup elektroniki wcale nie zdarzają się na sam koniec roku czy w czasie świątecznych wyprzedaży. Wiele modeli (nie tylko z końcówek tanich serii), ale i bestsellerowych modeli cenionych marek, jak Asus, HP, Acer, Lenovo itp., teraz jest dostępnych nawet do jednej trzeciej ceny taniej. Laptop dla oszczędnych Taniej elektronice zarzuca się wiele. Wolna praca, niedbałe wykończenie, brak możliwości zagrania w ulubioną grę czy niezadowalająca pojemność dysku. Tymczasem niedrogie modele zaspokoją potrzebę komunikacji, staną się narzędziem do nauki w trudnych czasach pandemii i nie zrujnują budżetu, kiedy jedno urządzenie do pracy i nauki dla całej rodziny nie starcza... Warto sięgać po średniej klasy notebooki, tańsze laptopy lub pecety, które najczęściej oferują więcej od mobilnych komputerów w niższej cenie i dają możliwość rozbudowania zestawu. Aby zaoszczędzić, możemy sięgnąć też po modele poekspozycyjne, ale w bardzo dobrym stanie (w ich przypadku warto przed rozpoczęciem korzystania wymienić baterię). Na co możemy liczyć w atrakcyjnej cenie? Na pewno spokojnie znajdziemy sprzęt do filmów, prostszych gier, gromadzenia domowych multimediów i łączności. Tzw. domowe laptopy w takim budżecie oferuje między innymi marka Lenovo, znana z niedrogiego sprzętu. Co ciekawe: najtańsze z możliwych laptopów tej marki to raczej delikatne urządzenia o niższych parametrach, ale w budżecie między 1,7 tys. zł do 2 tys. zł Lenovo ma do zaoferowania naprawdę niezłe urządzenia. Na uwagę zasługuje Lenovo IdeaPad, który w kolejnych wersjach utrzymuje popularność od kilku lat. Ile najmniej zapłacimy za dodatkowy komputer do nauki albo pracy? Nagła potrzeba zakupu komputera to spory wydatek, nawet jeśli szukamy najtańszej opcji. Używany model kosztuje nawet 500 zł, ale często wymaga formatowania dysku czy drobnych napraw, a poza tym nie zawsze wiemy, czy kupiony gadżet będzie długo i sprawnie działał. Tani notebook kupimy za 500 do 900 zł, jednak oferowane parametry mogą nie podołać obsłudze kilku aplikacji równocześnie i np. po krótkim czasie działanie przeglądarki i kilku aplikacji może drastycznie zwolnić. Jeśli szukasz niedrogiego urządzenia do prostych zadań, do nauki lub sprawdzania poczty, i nie chcesz przepłacać, zwróć uwagę na notebooki ze średniej półki i tańsze laptopy – wydatek może się zamknąć w około 1,2 do 1,4 tys. zł. W tej cenie nietrudno nabyć model o dysku 500 GB, ale można też znaleźć egzemplarze z dyskiem 1 TB, zwykle dwurdzeniowy procesor, zintegrowaną kartę graficzną i karty sieciowe.