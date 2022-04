Młodzi ludzie z projektami dla lepszego jutra. Poznaliśmy zwycięzców programu Solve for Tomorrow

W ciągu ostatnich kilku miesięcy młodzi ludzie mogli rozwijać swoje skrzydła w programie edukacyjnym Solve for Tomorrow. Pracowali nad udoskonalaniem swoich projektów z trzech obszarów: zdrowia, bezpieczeństwa i klimatu. Stworzyli innowacyjne aplikacje czy urządzenia, które mają za zadanie pomóc naszej planecie czy też komuś w naszym otoczeniu. Zobaczcie, które zespoły najbardziej zachwyciły jurorów.

Solve for Tomorrow to program edukacyjny Samsung, skierowany do uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów I i II roku studiów pierwszego stopnia. Dzięki SFT młodzi ludzie mogą rozwijać kompetencje przyszłości oraz budować swoje poczucie sprawczości.

Program podzielony został na trzy etapy. W pierwszym z nich spośród 138 aplikacji zgłoszonych w jednej z trzech kategorii: zdrowia, bezpieczeństwa lub klimatu, jury wyłoniło 25 zespołów, które przeszły do półfinału programu. Następnie uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci mentoringu od ambasadorów programu Solve for Tomorrow, a także wzięli udział w warsztatach Design Thinking. Na tym etapie zespoły miały czas na pogłębioną analizę swoich pomysłów. W efekcie powstały podsumowania video, w których zespoły zaprezentowały swój proces tworzenia i efekty.

W finale pilotażowej edycji programu Solve for Tomorrow w Polsce znalazło się 9 zespołów: 3 w kategorii zdrowie, 2 w kategorii bezpieczeństwo i 4 projekty realizujące wyzwania związane z klimatem. Na ostatnim etapie zespoły odbyły blisko 40 spotkań z wolontariuszami firmy Samsung, którzy wcielili się w rolę mentorów. Zadaniem wolontariuszy było wspieranie zespołów w ulepszeniu prototypów od strony technologicznej, testowanie i przygotowanie do prezentacji podczas gali finałowej.

Zwycięskie zespoły

Podczas uroczystej gali finałowej w Centrum Nauki Kopernik jury ogłosiło, że zwycięzcą pierwszej edycji Solve for Tomorrow w Polsce został zespół z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Bielska Podlaskiego z projektem "Bezpieczny powrót do domu o każdej porze". Licealiści zaproponowali niezwykle innowacyjną aplikację na telefon, która w czasie późnych powrotów do domu umożliwia wysyłanie powiadomień o lokalizacji zaufanym osobom, wyznacza najbezpieczniejszą trasę podróży i pozwala sprawnie wezwać policję. Drugie miejsce zajęła Akademeia High School z Warszawy za projekt "Wodorosty kontra CO2", w którym przy wykorzystaniu technologii AI i plantacji wodorostów oczyszcza powietrze oraz tworzy bioplastik. Na trzecim miejscu znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie i ich projekt "Nawóz potrzebny od zaraz".

Szansę na docenienie najlepszych projektów dostały także społeczności lokalne, oddając łącznie 6628 głosów. Na stronie programu Solve for Tomorrow do 29 marca 2022 r. trwało głosowanie na finalistów. Przy okazji można było zapoznać się z opisami wyzwań i wideo przygotowanymi przez drużyny. Najwięcej głosów otrzymał zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zbierając 1180 wskazań. Ich projekt "MASK OFF" zwraca uwagę na problem zaburzeń psychicznych i zakłada stworzenie anonimowej aplikacji, która wyjdzie naprzeciw osobom borykającym się z takimi problemami.









Program Solve for Tomorrow został objęty patronatem przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Centrum GovTech Polska oraz NASK. Partnerami projektu są Centrum Nauki Kopernik, UNEP/GRID-Warszawa, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Zwolnieni z Teorii oraz firma Hostersi.