Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne biznes + 5 młodzi przedsiębiorcyfirmawłasna działalnośćkreatywni przedsiębiorcypraca 04-12-2020 (16:52) Artykuł sponsorowany Młodzi a biznes Większość osób na starcie życiowej drogi nie myśli nawet o własnej firmie. Brak finansów na start oraz ryzyko porażki potrafią zniechęcić. Początkujący przedsiębiorcy mogą jednak liczyć na pomoc w postaci wiedzy i mentorskiego wsparcia. Na najlepszych czekają także dotacje. Podziel się Młodzi a biznes (materiały partnera) Obecne warunki na rynku pracy nie są zachęcające. Biznesmeni z wielu branż starają się poradzić sobie w nieustannie zmieniającej się sytuacji. Liczba etatów raczej kurczy się, niż rośnie. Założenie własnej firmy to jedna z najważniejszych decyzji życiowych, w związku z czym należy podjąć ją w oparciu o dokładną analizę potencjalnych zysków i strat. Patrząc na obecną sytuację na rynku warto jednak pamiętać, że każdy zastój mija, a także rodzi nowe możliwości. Dostrzeżenie i skorzystanie z nich jest kluczem do sukcesu Nie zawsze jest łatwo Czytając kipiące pozytywną energią poradniki dotyczące prowadzenia swojego biznesu, łatwo popaść w nadmierny optymizm. Własna firma oznacza jednak wiele obowiązków, ogromną odpowiedzialność i dylematy na każdym kroku. Potencjalny sukces jest jednak wart pokonania tych trudności. W związku z obecną sytuacją epidemiczną może się wydawać, że to nie najlepszy moment na podejmowanie ryzyka, jednak w każdym kryzysie jest szansa na rozwój. Wszystkie branże próbują dostosować się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Potrzebują innowacyjnych technologii i narzędzi. Jeśli nowa firma opracuje i wprowadzi na rynek remedium na często występujący problem, może odnieść duży sukces. Znalezienie tego problemu oraz rozwiązania jest kluczowe. Research to skuteczna broń Kandydat na przedsiębiorcę już na początku powinien wiedzieć, jaki problem chciałby rozwiązać i jakimi sposobami. By to osiągnąć, musi zagłębić się w swój docelowy rynek. Wszędzie można znaleźć grupy odbiorców, których potrzeby nie zostały jeszcze zaspokojone. Zaoferowanie im rozwiązania zapewnia młodej firmie pierwszych klientów i tzw. niszę rynkową. Następnym krokiem jest ułożenie dokładnego planu działania i przewidzenie potencjalnych trudności. Ogromnym źródłem wiedzy i pomocy w tym zakresie są inkubatory przedsiębiorczości oraz programy mentorskie. Zdobyte dzięki nim informacje pomagają uporać się z formalnościami, a nawet zawalczyć o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Warto śledzić także kampanie edukacyjne, takie jak Cash Lajf Balans, które w przystępny sposób wyjaśniają wiele kwestii. "Programy mentorskie są ogromnym wsparciem dla początkujących przedsiębiorców. Można skorzystać z wiedzy kogoś bardziej doświadczonego i uniknąć wielu błędów już na samym starcie. Skorzystałem z takiej pomocy dopiero wtedy, gdy już zdążyłem zaliczyć kilka potknięć. Dziś to byłby mój pierwszy krok” – Krzysztof Sobczak, firma Emplocity Money, money, money Ryzyko jest od zawsze wpisane w podejmowanie biznesowych inicjatyw. Młodzi ludzie, którzy są przekonani, że muszą ryzykować na początku swoimi własnymi pieniędzmi, nie są chętni do zakładania firm. Jednak te środki niekoniecznie muszą pochodzić z ich własnej kieszeni. Fundusze Europejskie to doskonałe źródło finansowania, dzięki któremu wiele firm miało bardzo ułatwiony start. Można dzięki nim zdobyć nie tylko pieniądze na start, ale także wsparcie w opracowywaniu modelu biznesowego – taką możliwość dają m.in. Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Polska Wschodnia. "Platforma startowa pomogła mi przejść przez początkowe trudności. Eksperci podpowiedzieli mi także, jakich argumentów najlepiej użyć, by wniosek o dotacjęzostał rozpatrzony pozytywnie – udało się! Nie wiem, czy bez tej pomocy byłbym tam, gdzie jestem teraz!” – Jakub Lachowski, firma Plantalux Biznes z pasją, pasja do biznesu Pasja jest doskonałym punktem wyjścia do rozkręcenia swojej firmy. Przedsiębiorca z pasją zazwyczaj dobrze zna „swój” rynek i potrzeby konsumentów – sam jest w końcu jednym z nich. Obraca się w gronie potencjalnych klientów. Doskonałym przykładem jest firma LyoFood z Kielc, produkująca liofilizowane, organiczne posiłki dla podróżników i sportowców. Jej właścicielka, Laura Godek-Miąsik, jest zapaloną globtroterką i stworzyła produkty, których sama potrzebowała podczas wypraw. "Wszystko zaczęło się od tego, że rynek nie był w stanie zaoferować mi produktu spełniającego moje wygórowane oczekiwania. Postanowiłam zatem stworzyć go sama. Dzięki rozmowom z zaprzyjaźnionymi podróżnikami wiedziałam, czego potrzebują. Pomysł na biznes właściwie sam narodził się przed moimi oczami” – Laura Godek-Miąsik, firma LyoFood Warto jednak pamiętać, że uprawianie ulubionego sportu i prowadzenie firmy, która działa w tej samej branży to dwie zupełnie oddzielne rzeczy. Odpoczynek – ważna rzecz Gdy przedsiębiorca decyduje się wejść na rynek, bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. Firma będzie, przynajmniej początkowo, pochłaniać większość jego czasu. Łatwo zaniedbać wtedy swoje własne potrzeby – odpowiednią dietę czy czas na odpoczynek. Prowadzenie biznesu to sport długo-, nie krótkodystansowy. Warto zadbać o work-life balance już od samego początku. W końcu wypoczęty człowiek będzie dużo sprawniej radzić sobie z wyzwaniami, niż zmęczony pracą dwadzieścia cztery godziny na dobę cień. Czy gra jest warta świeczki? Zdecydowanie tak. Młodzież rozkręcająca swoje firmy otrzymuje pomoc różnego rodzaju, od dobrych rad i pomocy z formalnościami, aż po dotacje z funduszy europejskich. To wsparcie pomaga w pokonywaniu początkowych trudności. Nagrodą jest bycie swoim własnym szefem, możliwość rozwoju, a także poczucie sukcesu. Oraz, oczywiście, zarobione pieniądze. A ryzyko? Jest. Ale warto je podjąć.