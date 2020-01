Ministerstwo Klimatu przeprowadza konsultacje dot. "Europejskiego Zielonego Ładu". Potrwają… niecałe dwa dni

Resort postanowił zapytać społeczeństwo o stanowisko polskiego rządu w sprawie unijnej polityki klimatycznej. I dał na to... niecałe dwa dni. – W tym momencie kończymy nasze stanowisko i będziemy wysyłać – rzucają pospiesznie przez telefon ekologiczni aktywiści.

Strategia "Europejski Zielony Ład" zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku. Jak można przeczytać na stronie Unii Europejskiej, "to projekt europejskiego prawa o klimacie, w celu przekształcenia tego zobowiązania politycznego w zobowiązanie prawne i pobudzenia inwestycji."

Zniesmaczeni, ale nie zaskoczeni

- To nic nowego, przyzwyczailiśmy się i działamy – rzuca przez telefon Andrzej Gąsiorowski, współtwórca inicjatywy społecznej Fota4Climate zajmującej się globalnym ociepleniem i degradacją ziemskiej biosfery. I dodaje, że nie może zbyt długo rozmawiać, bo... właśnie siedzi nad dokumentami ws. konsultacji. Zresztą podobnie jak inne organizacje. – Według mojej wiedzy organizacje polskie przygotowują i składają uwagi do tego aktu – mówi Gąsiorowski.

Choć na krótki okres konsultacji był gotów, nie zamierza się na to godzić. – Tydzień byłby taką granicą przyzwoitości w tym przypadku, dwa dni są co najwyżej zabawne. Nasza inicjatywa te uwagi złoży, jeszcze w tej chwili je kończymy i będziemy wysyłać. Na pewno będziemy apelować o więcej czasu następnym razem – zapowiada aktywista.

Ile powinny trwać konsultacje społeczne?

W polskim prawie nie ma żadnych regulacji, które ustanawiałyby minimalny okres konsultacji społecznych. Ale odnosi się do tej sprawy choćby "Kodeks Konsultacji" Ministerstwa Cyfryzacji z 2013 roku, który został opracowany przez ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji. Jest to jednak ministerialny dokument bez umocowania prawnego.

Punkt drugi tego dokumentu, dotyczący "minimalnych terminów", mówi, że "czas zbierania opinii obywateli to co najmniej 21 dni – tak, by obywatele mieli czas, by zaznajomić się z konsultowanymi dokumentami." Dodatkowo w przypadkach, kiedy "dłuższy termin wydaje się wskazany, zaleca się stosowanie terminów dłuższych niż 21 dni."

Kodeks zwraca uwagę na odstępstwa od normy: "przypadki wyjątkowo pilne, a także techniczne lub rutynowe akty prawne, które nie mają wpływu na obywatela". Wtedy okres konsultacji powinien trwać nie mniej niż 7 dni.