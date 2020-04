Ministerstwo Cyfryzacji: bez aplikacji ProteGO Safe wejdziesz do sklepu

"Jeśli nie będziecie korzystali z aplikacji ProteGO Safe spokojnie wejdziecie do galerii handlowej i zrobicie zakupy na takich samych warunkach jak wszyscy inni. Nikt nie będzie miał prawa żądać od Was wylegitymowania się aplikacją. Prostujemy nieprawdziwe informacje. Chętnie odpowiemy także na Wasze inne pytania." - pisze Ministerstwo Cyfryzacji w informacji prasowej.

Odniosło się tym samym do tez stawianych w publikacji serwisu Niebezpiecznik. "Nie będziemy inwigilować, dzielić klientów , nie zakażemy osobom bez aplikacji zrobienia zakupów. Oto fakty na temat aplikacji ProteGO Safe." - dodaje Ministerstwo. Zaprasza też zainteresowanych do audytu aplikacji.

Pierwotnie pojawiły się tam także zapisy o promowaniu aplikacji ProteGO Safe przez sklepym możliwości wpuszczenia do 10 proc. osób więcej, jeśli mają one zainstalowaną aplikację, oraz zachęcanie do instalowania aplikacji poprzez oferowanie rabatów.