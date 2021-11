Minister "buszuje" w amerykańskim wojskowym komisie. Tym razem Polska kupi używane pojazdy typu MRAP

Pojazdy typu Mine Resistant Ambush Protected (MRAP)

Pojazdy opancerzone typu MRAP, to wyspecjalizowane pojazdy zaprojektowane do wykorzystania w misjach ekspedycyjnych. Amerykanie tak samo jak i Polska wycofały się z Iraku bądź Afganistanu więc potrzeba operacyjna na tego typu zanikła. Coguar 4x4 to najlżejszy wariant o masie 17 ton z maksymalnie 6-osobową załogą produkowany przez firmę Force Protection Inc. będącą teraz częścią General Dynamics.