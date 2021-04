WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

poradnik kupującego + 3 wieżahifigłośniki Patryk Wieczorek Dzisiaj, 27-04-2021 14:31 Mini wieża z dobrym brzmieniem. Modele, którymi warto się zainteresować Duże wieże stereo już dawno ustąpiły miejsca mniejszym i bardziej mobilnym urządzeniom – smartfonom i głośnikom przenośnym. Niestety, ich moc i poziom głośności czasem pozostawiają wiele do życzenia. Dlatego dużą popularnością cieszą się również wieże w wersji mini. Dobre brzmienie to podstawa Źródło: Adobe Stock To stosunkowo niedrogi sprzęt, który oferuje duże możliwości i wysoką jakość przetwarzanego dźwięku. Jeśli szukasz dobrego odtwarzacza do salonu lub pokoju nastolatka, wybierz mądrze i sprawdź, czym kierować się podczas zakupu. Postaw na łączność Nowoczesne urządzenia wyposażone są zarówno w nośniki CD i DVD, ale oferują również inne sposoby łączności. Wieża Panasonic SC-PM250 oferuje również połączenie z urządzeniami mobilnymi za pośrednictwem sieci Bluetooth. Dzięki temu możesz korzystać z utworów zapisanych w pamięci urządzenia bądź aplikacji i serwisów streamingowych. Jednocześnie dzięki dwóm kolumnom o mocy 20 W możesz mieć pewność, że dźwięk będzie odpowiednio czysty i wyrazisty. Mini wieże umożliwiają również odtwarzanie ulubionych stacji radiowych dzięki zamontowanemu tunerowi FM. Wieża Blaupunkt MS30BT pozwoli na zapamiętanie aż 40 stacji, a dołączony do zestawu pilot z klawiaturą numeryczną pozwoli na szybki dostęp do każdej interesującej cię audycji. Dodatkowo sprzęt oferuje wzmacniacz o mocy aż 40 W oraz regulacją wysokich i niskich tonów. Fabryczne programy umożliwiają automatyczne dostosowanie parametrów tak, by dostosować je do określonego typu muzyki. Dobra wieża to sprzęt, który zostanie w twoim domu na dłużej, dlatego warto zwrócić uwagę na nowoczesne rozwiązania. Wieża Sharp XL-B517D obsługuje technikę nadawania programów radiowych w formie cyfrowej tak, by jeszcze bardziej podbić jakość dźwięku. Wbudowany wyświetlacz pokazuje wszystkie niezbędne informacje, które mogą cię interesować. Wyposażono go również w port USB, który umożliwia puszczanie utworów z pamięci zewnętrznej. Szukasz sprzętu, który spełni wszystkie twoje oczekiwania i pozwoli stworzyć system nagłośnieniowy w całym twoim domu? Dobrym rozwiązaniem będzie model Yamaha MusicCast MCR-N470D, który wyposażono w technologię MusicCast, dzięki któremu sprzęt może przesyłać lub odbierać muzykę ze wszystkich urządzeń zainstalowanych w domu, które również obsługują ten system. Dzięki temu muzyka będzie ci towarzyszyć zawsze, niezależnie od tego, w której części domu jesteś. Kwestia ceny Pełnowymiarowa wieża zapewni odpowiednie brzmienie i doskonałe basy. Z drugiej strony sprawdzi się jedynie w dużych pomieszczeniach, gdzie dźwięk może rozchodzić się równomiernie. W mniejszym pokoju tony będą na siebie nachodzić tworząc niezrozumiałą kakofonię. Dlatego sprzęt w kompaktowych rozmiarach umieszczony w dyskretnym miejscu czasem spisze się o wiele lepiej, niż pełnowymiarowe głośniki. Wieże w wersji mikro są o wiele tańsze od pełnowymiarowych, a za stosunkowo niewielkie pieniądze będziesz w stanie zaopatrzyć się w doskonałej jakości sprzęt.