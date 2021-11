WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

mini wieża + 2 hifiporadnik kupującego Wojciech Grzesiak Dzisiaj, 16-11-2021 09:39 Mini wieża - czy jej zakup w 2021 roku ma sens? Jak wybrać odpowiednie urządzenie? Wydawałoby się, że mini wieże zginęły gdzieś w gąszczu bezprzewodowych słuchawek, głośników Bluetooth, soundbarów czy systemów kina domowego. Nic bardziej mylnego - oferta tych urządzeń jest nadal całkiem pokaźna. Mini wieże oferują wiele funkcji w niewielkiej obudowie. Źródło: Adobe Stock W latach 80. i 90. ubiegłego stulecia wieże i mini wieże były obowiązkowym elementem wyposażenia salonów w mieszkaniach i domach. W XXI wieku spotkanie z takim urządzeniem jest już mniej prawdopodobne, ale nie oznacza to, że jego zakup jest pozbawiony sensu. Coraz więcej osób odchodzi od oglądania telewizji, a spora rzesza wciąż trzyma swoje płyty kompaktowe. W takich przypadkach zakup kina domowego zdaje się być przesadą, a głośnik Bluetooth nie spełni oczekiwań każdego. Tu do gry wchodzi mini wieża. Obecnie każda szanująca się mini wieża powinna posiadać tuner radiowy, moduł Bluetooth oraz odtwarzacz płyt CD. Modele różnią się między sobą obsługiwanymi formatami muzyki, jakie mogą znaleźć się na krążkach. Można również zauważyć różnice w obsługiwanych standardach radiowych. Na koniec pozostaje kwestia obsługiwanych złączy. Droższe modele oferują między innymi wejścia optyczne. Te przydają się jednak głównie w przypadku chęci podłączenia telewizora. Złotym standardem są natomiast wejścia USB pozwalające na odtwarzanie muzyki z nośników pamięci. Jeśli chodzi o parametry, to oczywiście ważna jest moc, ale warto pamiętać, że czasami urządzenie o niskiej mocy może zagrać bardziej dynamicznie. W tym przypadku trzeba być odpornym na marketingowe chwyty producentów. Przegląd zaczynamy oczywiście od najtańszych urządzeń i tu spotykamy bardzo miłe zaskoczenie w postaci wieży Blaupunkt MS12BT. W cenie poniżej 300 zł użytkownik otrzymuje funkcjonalny kombajn wyposażony w odtwarzacz płyt z obsługą formatu MP3, moduł Bluetooth, regulację tonów wysokich i niskich oraz obudowę typu bass reflex. Maksymalna moc 10 W nie zatrzęsie szybami w oknach, ale pozwoli swobodnie cieszyć się ulubioną muzyką. Wśród tanich urządzeń wyróżnia się także Panasonic SC-PM250EC-S. Tutaj maksymalna moc wzrasta do 20 W, korektor dźwięku oferuje tryby Heavy, Soft, Clear, Vocal i Flat, a tuner jest wyposażony w RDS. Jeżeli lubicie sami nagrywać składanki lub wolicie odtwarzać ulubione płyty z kopii zapasowych, to za nieco ponad 500 złotych czeka wieża Blaupunkt MS45BT oferująca maksymalną moc 100 W i obsługę dźwięku w formatach MP3 i WMA. Obsługuje ona płyty CD-R i CD-RW (wielokrotnego zapisu). Wychodząc poza 1 tys. zł pojawiają się bardziej zaawansowane mini wieże takie jak na przykład Philips TAM8905. Oprócz modułu Bluetooth oferuje ona także podłączenie do domowej sieci Wi-Fi. Dzięki temu można korzystać z funkcji radia internetowego. Za prawie 3 tys. zł można kupić wieżę Denon CEOL N11 DAB. To urządzenie, które zadowoli nawet najbardziej wybrednych użytkowników i miłośników gadżetów. Obsługiwane formaty dźwięku to AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA, a więc można słuchać muzyki nagranej w najwyższych standardach jakości. Oprócz modułu Wi-Fi zastosowano także gniazdo Ethernet umożliwiające podłączenie wieży do internetu przez kabel sieciowy. Spotkamy tu również złącze optyczne. Na liście funkcji dodatkowych są takie smaczki jak obsługa AirPlay 2, sterowanie głosowe, współpraca z Amazon Alexa czy obsługa aplikacji Deezer, Spotify i Tidal. Urządzeniem można sterować przy pomocy aplikacji dostarczanej przez Denon. Mini wieża to nadal doskonała propozycja nie tylko do domu, ale również do biura. Odpowiednio dobrane urządzenie pozwoli cieszyć się jego funkcjonalnością i słuchać ulubionej muzyki czy programu radiowego w trakcie pracy lub wypoczynku. Zakup wieży nie należy do skomplikowanych, a z pewnością będzie ona służyć przez długie lata.