WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne neurobiologia + 2 sterowanie umysłembadania mózgu Konstanty Młynarczyk Dzisiaj, 11-05-2021 14:15 Miłość na rozkaz - naukowcy sterują myszami przez wszczepiony chip Eksperyment udowodnił, że możliwe jest manipulowanie interakcjami społecznymi myszy. Zwierzęta przeprogramowywano w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wszczepionych do mózgu bezprzewodowych chipów optycznych. Share Mysz laboratoryjna Źródło: pixabay.com Grupka myszy zajmuje się swoimi sprawami w laboratoryjnym terrarium. Badają otoczenie, jedzą, czyszczą futerko. W pewnym momencie dwie z nich zbliżają się do siebie, obwąchują - są sobą widocznie zainteresowane, wchodzą w interakcję, ignorując pozostałych towarzyszy. Wygląda na to, że bardzo się ze sobą zaprzyjaźniły. Nie mija jednak wiele czasu i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki myszy przestają się sobą interesować i odchodzą do swoich zajęć. Co się stało? Tak wygląda przeprowadzony na uniwersytecie Northwestern eksperyment międzynarodowego zespołu naukowców pod kierunkiem profesorów Kozorovitskiego i Robertsa, którzy badają na myszach możliwość sterowania aktywnością mózgu za pośrednictwem technologii optogenetycznej. Efekty były zdumiewające: pobudzane za pośrednictwem wszczepionych im optycznych chipów programowanych bezprzewodowo w czasie rzeczywistym pary myszy zmieniały swoje zachowanie i zaczynały wykazywać objawy więzi emocjonalnej. Wstrzymanie pobudzenia powodowało powrót do stanu poprzedniego, bez żadnych śladów wcześniejszej "przyjaźni". W ramach eksperymentu opisanego w opublikowanym na łamach Nature Neuroscience artykule próbowano synchronicznego pobudzania pary myszy umieszczonych samotnie w terrarium, a także znajdujących się w szerszym kontekście społecznym, wśród innych zwierząt testowych. W obu przypadkach skutki były takie same: myszy, których mózgi były równocześnie stymulowane przez wszczepiony chip zbliżały się do siebie i podejmowały przyjazne interakcje, niezależnie od tego czy były same, czy znajdowały się w stadzie. Jak udało się to osiągnąć? Odpowiedzią jest optogenetyka. Jest to metoda, w której zamiast próbować wpływać na działanie neuronów za pomocą prądu elektrycznego, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku technologii Neuralink, oddziałuje się na nie światłem. Oczywiście komórki nerwowe nie są w żaden sposób czułe na światło, dlatego trzeba je przedtem odpowiednio zmodyfikować - dlatego właśnie technologia ta ma w nazwie także genetykę. Przygotowywane do badań myszy zostały zmodyfikowane z wykorzystaniem genów kodujących światłoczułe białka takie jak opsyny (białka tego samego rodzaju znajdują się też w komórkach siatkówki naszego oka). Ich neurony stały się przez to wrażliwe na światło, co pozwala pobudzać je znacznie precyzyjniej, niż byłoby to możliwe za pomocą prądu. Łatwe jest też szybkie włączanie i wyłączanie pobudzenia. Obszarem, który szczególnie interesuje badaczy jest przyśrodkowa kora przedczołowa, czyli region mózgu znajdujący się - jak sama nazwa wskazuje - z przodu głowy, w okolicy oczodołowej. Kora przedczołowa uważana jest za rodzaj centrum kontrolnego, łączącego informacje płynące z wielu innych struktur mózgu, na przykład odpowiadających za percepcję otoczenia i przesyłających zaktualizowane informacje do struktur wyjściowych. Ten region mózgu odpowiada też za sterowanie naszymi zachowaniami, hamowanie działań opartych na najprostszych emocjach. W przypadku ludzi uszkodzenie kory przedczołowej powodowało często niemożność dostosowania swojego postępowania do sytuacji. Łatwo sobie wyobrazić skutki: osoba z takim uszkodzeniem zachowywała się w sposób impulsywny, niezdolna pohamować się czy poprawnie ocenić skutki swoich działań. Aby pobudzać poszczególne rejony kory przedczołowej u myszy z transgenicznymi, czułymi na światło neuronami, naukowcy opracowali miniaturowe urządzenie elektroniczne wszczepiane zwierzętom pod skórę głowy. Ukryty pod futrem półmilimetrowy chip przekazuje impulsy światła do mózgu przez cieńsze od włosa światłowodowe przewody wsunięte w maleńki otwór w czaszce. Całość komunikuje się z komputerem badaczy za pomocą dobrze znanej ze smartfonów i smartwatchy technologii NFC, umożliwiając naukowcom przeprogramowywanie zachowań myszy w czasie rzeczywistym. Jednocześnie całkowite uwolnienie od przewodów pozwoliło zwierzętom na swobodne poruszanie się i naturalne zachowanie. Zademonstrowane przez zespół profesorów Kozorovitskiego i Robertsa możliwości technologii optogenetycznej budzą zdumienie, nadzieję ale też i niepokój. Póki co w związku z faktem, że w optogenetyce wykorzystywana jest inżynieria genetyczna, metody tej nie wolno stosować wobec ludzi. Co nie znaczy, że kraje, w których do etyki badań naukowych przykłada się mniejszą wagę tego nie zrobią. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze