Milionerzy: Wyblinka, sztyk i ósemka to? Zobacz, jak poradził sobie uczestnik

Wczorajszy odcinek "Milionerów" jak zawsze był pełen emocji. Jedno z pytań szczególnie zaskoczyło uczestnika. Zobaczcie, czy znał odpowedź na to, czym są wyblinka, sztyk i ósemka.

We wczorajszym odcinku programu "Milionerzy" nie brakowało ciężkich pytań. Do tej pory trzem osobom udało się zdobyć główną wygraną. Na drodze do miliona uczestnikowi wczoraj stanęło niełatwe pytanie o wyblinkę. Brzmiało ono:

Wyblinka, sztyk i ósemka - wszystkie to: A. nazwy zębów mądrości

B. ostre zakończenia broni

C. powłoki zrzucane przy linieniu

D. węzły żeglarskie

Poprawna odpowiedź to D - węzły żeglarskie. Wy również możecie spróbować swoich sił w mobilnej grze "Milionerzy" - do pobrania tutaj.

Wyblinka, sztyk i ósemka

Wyblinka to inaczej ósemka pionierska. To węzeł stosowany we wspinaczce i żegludze oraz jest używany za jeden z najbardziej przydatnych węzłów. We wspinaczce stosowany jest do stanowiska asekuracyjnego, zaś w żeglarstwie - do przywiązywania linki do want.

Sztyk to rodzina węzłów do, których należą półsztyk, sztyk i półtora sztyku. Sztyki są używane do cumowania lekkich jachtów oraz do solidnego zabezpieczenia końcówek lin. Występują rzadko, ale wciąż są użyteczne.