Milionerzy. Syrakuzy i Amadeo Modigliani - zobacz, z jakimi pytaniami miała trudność uczestniczka

Syrakuzy to miasto znajdujące się we wschodniej części Sycylii. Było ojczyzną wielkich greckich filozofów, w tym Epicharma i Archimedesa. Miasto odwiedzali także Platon czy Ajschylos. Archimedes mieszkał tam aż do śmierci, a dziś Syrakuzy znajdują się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Obejrzeć tam można wiele zabytków: teatry i amfiteatry starożytnych Greków czy najstarsze sycylijskie peripterosy poświęcone Apollinowi i Atenie.

Tak brzmiało drugie niełatwe pytanie, przed którym stanęła uczestniczka. Warte było 125 tys. złotych. Po chwili namysłu graczka skorzystała z koła ratunkowego, dzięki czemu zostały jej do wyboru tylko odpowiedzi A i C. Zaufała intuicji i zaznaczyła odpowiedź C, co okazało się błędem.