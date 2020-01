Milionerzy: pytanie o węglan potasu warte było 75 tys. zł. Znacie odpowiedź?

Pytanie o to, w jaki sposób pozyskuje się węglan potasu sprawiło uczestnikowi wczorajszego odcinka "Milionerzy" niemałe problemy. Zobaczcie, czy panu Przemysławowi udało się wygrać 75 tys. złotych i jak brzmiała prawidłowa odpowiedź na to pytanie.



Wczorajszy odcinek programu "Milionerzy" przyniósł wiele emocji. Pan Przemysław do pytania za 75 tys. złotych dotarł mając jedno koło ratunkowe. Pytanie brzmiało: Z czego pozyskiwano węglan potasu, kiedy zwano go potaszem?

Uczestnik od razu odrzucił odpowiedzi B i D, jednak nie chciał ryzykować i i sięgnął po ostatnie koło ratunkowe - "pół na pół". Dzięki temu zyskał pewność, by zaznaczyć odpowiedź A, co okazało się dobrą decyzją.