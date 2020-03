Milionerzy: Pytanie o szyjki rakowe warte było 500 tys. złotych. Jak brzmiała prawidłowa odpowiedź?

Szyjki rakowe to mięso, z której części raka? To pytanie w ostatnich odcinku programu "Milionerzy" warte było pół miliona złotych. Sprawdźcie, jak poradziła sobie uczestniczka.

Pani Ania szła jak burza w ostatnim odcinku "Milionerów". Uczestniczkę dzieliły od głównej wygranej dwa pytania i miała do wykorzystania jeszcze 2 koła ratunkowe. Pytanie za 500 tys. brzmiało: Szyjki rakowe to mięso raka. Z której jego części?

Uczestniczka zdecydowała się wykorzystać oba, pozostałe koła ratunkowe - telefon do przyjaciela i pomoc publiczności. O ile kolega pani Ani wahał się nad prawidłową odpowiedzią, to publiczność w 90 proc. wskazała na odpowiedź D. Uczestniczka zdecydowała się jednak nie zaryzykować i zakończyła grę z wygraną w kwocie 250 tys. złotych. Wy również możecie spróbować swoich sił w mobilnej grze "Milionerzy" - do pobrania tutaj

Z czego są szyjki rakowe?

Szyjki rakowe to mięsa raka z odwłoka, więc publiczność miała w tym wypadku rację. To bardzo delikatne mięso, które wykorzystywane jest do samodzielnych potraw jak i dodatek, np. do zup. Raki tradycyjnie jada się w Polsce od lat, chociaż w ostatnim czasie ich popularność zmalała.