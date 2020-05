Milionerzy. Pytanie o mirrę warte 40 tys. złotych. Uczestnik zaufał intuicji

Program "Milionerzy" to jeden z tych teleturniejów, który od lat gromadzi przed telewizorami ogromną publiczność. Wysokie wygrane, ryzykowne decyzje, a także niezliczona ilość ciekawych pytań - to wszystko składa się na popularność, która towarzyszy telewizyjnemu quizowi od 1999 roku. Poniedziałkowy odcinek prowadzony przez Huberta Urbańskiego jak zwykle nie zawiódł i dostarczył nam wiele emocji.

Na przeciwko prowadzącego usiadł pan Tomasz Szczygieł z Krakowa, który od początku imponował nie tylko wiedzą, ale również odwagą. Ryzykowne decyzje zaprowadziły go aż do pytania za 40 tysięcy złotych. Brzmiało ono następująco: Trzej Królowie przynieśli Jezusowi w darze mirrę, kadzidło i złoto. Co to jest mirra?