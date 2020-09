Milionerzy: pytanie o Adwentystów Dnia Siódmego za 40 tys. zł zaskoczyło zawodnika

Niestety uczestnik nie miał już do dyspozycji żadnego koła ratunkowego i przyznał, że nie zna prawidłowej odpowiedzi. Mimo to zdecydował się zaryzykować i spróbować wygrać 40 tysięcy drogą eliminacji. Odrzucił odpowiedzi A i C, po czym ostatecznie zdecydował się na B. Niestety nie był to dobry wybór i gracz zakończył walkę o milion złotych, mając tysiąc złotych na koncie.