Mikrorachunek już od 1 stycznia. Wszystko co warto wiedzieć - jak i kiedy wygenerować

Mikrorachunek podatkowy ma być sposobem na ułatwienie rozliczenia z fiskusem, chociaż początkowo może wprowadzić nieco zamieszania. Odpowiadamy na najważniejsze pytania - czym jest mikrorachunek i co trzeba o nim wiedzieć.

Mikrorachunek podatkowy zostaje wprowadzony od 1 stycznia 2020 roku i będzie to indywidualny rachunek służący do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Do 31 grudnia 2019 roku podatki należy opłacać na trzy oddzielne rachunki - należy o tym pamiętać, ponieważ jeśli w styczniu wpłacimy na nie podatki, urząd skarbowy nie odnotuje wpłaty.