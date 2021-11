Mikroplastik jest wszędzie. Tym razem znaleziono go w Alpach Wysokich

Co ciekawe, naukowcy podejrzewają, że niektóre drobiny mogą pochodzić z bardzo daleka: Londynu, Paryża, Amsterdamu, a nawet… spoza Europy. Jeśli to prawda, to syntetyczne cząsteczki potrafią bardzo długo unosić się w atmosferze, co z kolei oznacza, że są obecne również w powietrzu, którym oddychamy i bez przerwy wnikają do naszych płuc i krwi.