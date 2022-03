Jak działa mikrofon dynamiczny? Czym charakteryzują się mikrofony pojemnościowe? Mikrofony dynamiczne i pojemnościowe – jakie są różnice?

Jaki mikrofon wybrać? Czym wyróżnia się mikrofon dynamiczny? Jak działa mikrofon pojemnościowy? Jeśli szukasz informacji na ten temat, zapraszamy do lektury. W niniejszym wpisie przedstawiamy również różnice między mikrofonem dynamicznym a pojemnościowym. Zapoznaj się z tematem, aby wybrać dla siebie optymalny mikrofon.

Jak działa mikrofon dynamiczny?

Mikrofony dynamiczne to rozwiązania, które najczęściej wykorzystuje się – na przykład – przy występach na żywo. To, co różni go od modeli pojemnościowych, to nie tylko odmienna budowa, ale i fakt, że nie są tak dokładne, jak te drugie. Charakteryzują się prostą budową i nie wymagają zasilania fantomowego. Składają się z cienkiej membrany, którą łączy się z cewką umieszczoną w polu magnetycznym. To pole magnetyczne wytwarza odpowiedni magnes. Fale akustyczne generują drgania powietrza, które poruszają wspomnianą membraną i cewką. To właśnie w ten sposób tworzy się napięcia na cewce. Taki impuls odbiera następnie rejestrator.

I chociaż z reguły nie poleca się mikrofonów dynamicznych do nagrywania w studio, to są pewne sytuacje, w których modele te lepiej sobie poradzą. Na przykład, gdy wokal się dynamiczny lub wręcz agresywny. Mikrofon dynamiczny poleca się także do nagrywania w pomieszczenia, które nie są odpowiednio do tego zaadaptowane – na przykład nie są skutecznie wygłuszone. Jeśli jednak dokładny wokal i duża ilość detali są dla Ciebie bardzo istotne, droższy, ale lepszy mikrofon pojemnościowy będzie w tym przypadku lepszym rozwiązaniem.

Czym charakteryzują się mikrofony pojemnościowe?

Mikrofony pojemnościowe składają się ze stalowej membranowej siatki oraz ruchomych okładek. Membranę produkuje się najczęściej z takiego materiału, który przewodzi prąd. Podczas drgania membrany pojemność kondensatora ulega zmianie, przez co między innymi powstają impulsy elektryczne. Te ostatnie przekazywane są do rejestratora.

Jeśli interesują Cię mikrofony pojemnościowe, musisz wiedzieć, że są to rozwiązania bardzo czułe. Każdy szmer, pogłos czy odbicie dotrze do urządzenia. Dlatego tak ważne jest, aby nagrywać w odpowiednio wygłuszonym pomieszczeniu. Nie masz możliwości zastosować skutecznej adaptacji akustycznej? W takiej sytuacji nie polecamy decydować się na zakup droższego mikrofonu pojemnościowego, ponieważ nawet ten z najwyższej półki nie zagwarantuje dobrego dźwięku.

Mikrofony dynamiczne i pojemnościowe – jakie są różnice?

W porównaniu do mikrofonów pojemnościowych dynamiczne wyróżniają się mniejszą czułością i równie mniejszą podatnością na sprzężenia. Znoszą wysokie akustyczne ciśnienie, dzięki czemu dużo lepiej radzą sobie przy rejestracji głośniejszych źródeł dźwięków – na przykład wzmacniaczy głośnych gitar elektrycznych czy basowych. Nierzadko są solidniejsze i wykazują lepszą odporność na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne oraz skrajne temperatury. W przeciwieństwie do pojemnościowych mikrofon dynamiczny ma jednak słabszą reakcję na tak zwane transjenty. Jest również nieco ograniczony, jeśli chodzi o przenoszenie częstotliwości. To sprawia, że mikrofony dynamiczne nie są w stanie wyłapać aż tylu detali jak mikrofony pojemnościowe. Ważną różnicą między wspomnianymi rozwiązaniami jest również cena. Mikrofon dynamiczny aktualnie jest jednym z najtańszych mikrofonów dostępnych na rynku.

Mikrofony pojemnościowe w porównaniu do dynamicznych są lżejsze i delikatniejszy. Przez to niestety są również bardziej podatne na ewentualne uszkodzenia. Nie wykazują również tak dobrej odporności na różnego rodzaju warunki atmosferyczne, dlatego nie poleca się ich wykorzystywać podczas opadów czy w skrajnych temperaturach. Mikrofony pojemnościowe wyróżniają się dużą czułością i szybszą reakcją na transjenty. To sprawia, że są w stanie zarejestrować najcichszy dźwięk, każdą zmianę tonów i detale. W przeciwieństwie do rozwiązań dynamicznych mikrofony pojemnościowe cechują się także szerszym pasmem przenoszenia częstotliwości. Dzięki temu parametrowi idealnie nadają się do nagrywania instrumentów akustycznych oraz wokali. Potencjał mikrofonów pojemnościowych wykorzystuje się głównie w studiach nagraniowych oraz tam, gdzie mamy do czynienia z odpowiednimi warunkami akustycznymi. Cena mikrofonów pojemnościowych jest niestety duża. Pasmo przenoszenia oraz charakterystyka kierunkowości mają znaczenie w przypadku osób, które szukają profesjonalnego sprzętu. Wówczas wysokie ciśnienie akustyczne może mieć kluczowe znaczenie, podobnie jak ograniczone pasmo przenoszenia.