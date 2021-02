WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 rejestrator jazdywideorejestrator Patryk Wieczorek Dzisiaj, 17-02-2021 15:31 Miej oczy dookoła głowy. Rejestrator jazdy dla ostrożnych kierowców Trudne sytuacje na drodze zdarzają się niezależnie od pory roku, jednak zimą należy zachować szczególną ostrożność. Warto zastanowić się nad zakupem kamerki samochodowej, który będzie twoim trzecim okiem w aucie. W przypadku stłuczki nagranie może posłużyć jako dowód. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Warto zainwestować w dobrej jakości sprzęt Źródło: Shutterstock By jednak wideorejestrator spełnił swoje zadanie, musi oferować odpowiednią jakość obrazu i szerokie kąty nagrywania. W przeciwnym wypadku trudno będzie dostrzec cały obraz sytuacji. Nowoczesne modele są pod tym względem o wiele skuteczniejsze niż starsze modele. Pozwalają nagrać to, co dzieje się za przednią, a w niektórych wypadkach i tylną szybą samochodu. Dobry rejestrator jazdy to podstawa Aby mieć pewność, że sprzęt spełni wszystkie twoje oczekiwania, potrzebujesz modelu zapewniającego jak najwyższą rozdzielczość ekranu (minimum jest Full HD) oraz zaopatrzyć się w pojemną kartę pamięci, która pozwoli ci zapisywać długie godziny jazdy nim zajdzie konieczność nadpisywania pliku. Równie ważna jest przesłona obiektywu, która odpowiada za zdolność wyłapywania światła, czyli nagrywanie nocne. Nie wolno również zapominać o szerokokątnym obiektywie. Powinien rejestrować nie tylko to, co dzieje się przed autem, ale również po bokach, dzięki czemu łatwiej zorientować się w sytuacji na nagraniu. Absolutnym minimum będzie tu 120 stopni. Przegląd najciekawszych modeli Oferta kamer samochodowych, którą znajdziesz w sklepach stacjonarnych może nie być zbyt szeroka, dlatego warto poszukać alternatywy w sieci. Dobry wideorejestrator to koszt rzędu kilkuset złotych, jednak zakup może się opłacić w przypadku kolizji. Xblitz Park View Rejestrator w formie lusterka to rozwiązanie dla osób, które boją się, że przyczepiony do przedniej szyby rejestrator będzie rozpraszać kierowcę podczas jazdy. Nakładka na lusterko wsteczne wyposażona jest w wyświetlacz o wielkości 4,3 cala, dzięki któremu możesz na bieżąco sprawdzać, w którą stronę skierowana jest kamerka i jak szeroki obraz będzie w stanie zarejestrować. Do zestawu dołączona jest również kamerka cofania o nieco mniejszej rozdzielczości – w sam raz dla osób, które chcą wiedzieć, co dokładnie dzieje się z tyłu auta. Wersja Ultra gwarantuje lepszą jakość kamerki wstecznej oraz większy wyświetlacz. Dobrze spisuje się zarówno podczas nagrywania dziennego, jak i nocnego. Xiaomi 70MAI A500 Pro Plus Warto pozostać przy rozwiązaniach, które da się zamontować za lusterkiem wstecznym. Największe zalety tej niepozornej kamerki to wysoka rozdzielczość nagrywanych filmów - 2592 x 1944 – szerokie kąty nagrywania i jasny obiektyw. Ponadto sprzęt wyposażono w system asystenta kierowcy, który poinformuje cię, gdy zbliżasz się zbyt blisko innego pojazdu lub gdy mimowolnie opuścisz swój pas ruchu. Dodatkowo sprzęt wyposażono w czujnik GPS, który pozwoli ci śledzić prędkość na gotowych nagraniach. Navitel AR250 NV Doskonały model, jeśli szukasz przyzwoitej jakości wideorejestratora bez dodatkowych bajerów w nieco bardziej przystępnej cenie. Szerokokątny obiektyw 140 stopni, wbudowany wyświetlacz o przekątnej 2 cali i możliwość nagrywania w trzydziestu klatkach na sekundę to solidna podstawa, która gwarantuje jakość nagrań na przyzwoitym poziomie. Kamerkę wyposażono dodatkowo w system detekcji ruchów, który aktywuje się, gdy wykryje jakiś obiekt poruszający się przed maską. Rejestrator jazdy to doskonały gadżet nie tylko dla kierowców, którzy wybierają się w długie trasy. Z powodzeniem posłuży również podczas codziennej drogi do pracy lub zwykłej jazdy po mieście. W każdym miejscu może przecież dojść do stłuczki. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze