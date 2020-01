Microsoft wyskoczy na ludzi z telewizora. Niemalże dosłownie

Microsoft będzie emitować reklamę telewizyjną, ale tym razem nie Windowsa, pakietu Office czy konsoli Xbox. Firma z Redmond zamierza nowym spotem promować narzędzie do współpracy zespołowej - Microsoft Teams.

Microsoft Teams to de facto komunikator, wyposażony jednak w szereg narzędzi ułatwiających pracę. Pozwala prowadzić m.in. rozmowy grupowe z podziałem na wątki i wideokonferencje, również za pośrednictwem urządzeń przenośnych i systemu Skype Room. Ponadto, oferuje możliwość synchronizacji z pakietem Office 365 i dość rozbudowany moduł wymiany plików.

Według oficjalnych informacji, obecnie z Microsoft Teams korzysta 20 mln dziennie, w odniesieniu do 12 mln notowanych przez Slack.

Jak widać, producent nie chce na tym poprzestawać, wychodząc do użytkowników z telewizyjną kampanią reklamową. Spot ma być emitowany począwszy od najbliższej niedzieli. Najpierw w Stanach Zjednoczonych, a następnie w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. W tej chwili nie wiadomo, czy trafi również do Polski, ale jakby co - fani Microsoftu mogą się zapoznać z tym materiałem na YouTube.