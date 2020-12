Microsoft pomoże rodzicom kontrolować grające dzieci. Nowe funkcje dla aplikacji Xbox

Nowe funkcje Xbox Family Settings

Pierwszą funkcją, jaka została dodana do aplikacji, jest możliwość wstrzymania czasu przed ekranem , dzięki czemu rodzice będą mogli na chwilę zablokować dostęp do konta Xbox Live.

- Niezależnie od tego, czy funkcja jest używana do wzmacniania próśb o nakrycie stołu do obiadu, czy też do upewnienia się, że praca domowa została wykonana, ta funkcja zablokuje dzieciom dostęp do ich konta, dopóki rodzice nie zdecydują, że nadszedł czas na zabawę ponownie, lub do wygaśnięcia blokady pod koniec dnia - tłumaczy Microsoft.