Microsoft Office Online - jak skorzystać? Oto co musisz wiedzieć

Office Online - jak zyskać dostęp?

Tak więc, by korzystać z Office’a Online konieczne jest założenie konta w usłudze OneDrive, czyli "osobistym magazynie w chmurze" Microsoftu. Do usługi możemy zalogować się dowolnym kontem Microsoft (live.com) lub utworzyć nowe konto na dowolny adres e-mail.

Dostępne programy i usługi

Logując się do usługi OneDrive, zyskujemy nie tylko miejsce na swoje pliki w chmurze, ale również dostęp do zestawu narzędzi, z których możemy korzystać w ramach pakietu Office Online i nie tylko. Są to:

Zobacz: 10 porad bezpiecznego korzystania z internetu [Wideo]

Jak korzystać z Microsoft Office Online?

Jak wspomnieliśmy na początku, do korzystania z pakietu Office Online, konieczne jest założenie konta w usłudze OneDrive. Kiedy już to zrobimy, by edytować lub przeglądać swoje pliki wystarczy zalogować się do witryny OneDrive.com.