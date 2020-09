Meteroid muskający atmosferę. Udało się nagrać niezwykle rzadkie zjawisko

Meteoroid pojawił się na wysokości 91 km, czyli znacznie niżej niż znajdują się jakiekolwiek satelity. Dostrzegły go kamery Globalnej Sieci Meteorów (Global Meteor Network – GMN). Dennis Vida, doktor nauk fizycznych z Western University w Ontario w Kanadzie, który kieruje GMN, powiedział, że obserwował skałę, ale nie udało mu się odkryć żadnego, potencjalnego źródła jej pochodzenia.

Niezwykle rzadkie zjawisko

Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, gdy meteoroidy przelatują przez ziemską atmosferę, ale nie spalają się i nie rozpadają na mniejsze części, a ponownie wracają do przestrzeni kosmicznej. Naukowcy szacują, że coś takiego można obserwować zaledwie kilka razy w roku, pomimo tego, że każdego dnia do atmosfery ziemskiej docierają setki ton małych obiektów międzyplanetarnych.