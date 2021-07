Membranowa czy mechaniczna? Jaką klawiaturę wybrać

Klawiatury mechaniczne są zdecydowanie droższe, ale rekompensują to dużą wygodą pisania i wytrzymałością. Pojedynczy klawisz jest w stanie wytrzymać nawet 50 milionów uderzeń. Przyciski w klawiaturze wyposażone są we własne przełączniki, dzięki czemu są wyjątkowo sprężyste i nie trzeba dociskać ich do samego końca, by komfortowo pisać. Pamiętaj jednak, że klawiatura mechaniczna może być nieco głośniejsza od modeli membranowych. Jeżeli więc często pracujesz wieczorami i nie chcesz, by miarowy stukot klawiszy przeszkadzał innym domownikom, lepiej rozważ inne alternatywy.