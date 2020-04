Mega-wirusy mogą mieć nieoczekiwany wpływ na życie na Ziemi. Wyniki zaskoczyły badaczy

W oceanach na świecie jest ponad 200 000 rodzajów wirusów. Niektóre są mega-wirusami, a nazwane zostały tak, ponieważ są one około 10 razy większe niż przeciętny wirus. Oznacza to, że są mniej więcej 1/5 wielkości czerwonej krwinki, więc do ich odkrycia doszło dopiero w 2003 roku.