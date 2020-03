mBank wprowadza poważne zmiany. Klienci będą zadowoleni

mBank poinformował swoich klientów o planowanych zmianach, które wejdą w życie w najbliższym czasie. Pierwsi użytkownicy będą mogli przetestować nową wersję systemu już 17 marca. "Podobno proste rozwiązania są najlepsze" - czytamy na stronie banku.

Zmiana, o której mowa może nie jest wielka, lecz z pewnością poważna i ułatwiająca poruszanie się po serwisie. Chodzi o uproszczenie menu głównego . Do tej pory wielu klientów banku żaliło się na skomplikowany ekran główny, w którym poszukiwanie niektórych funkcji zajmowało im sporo czasu. Wszystko przez to, że były poukrywane w przeróżnych zakładkach. Nowe menu po uproszczeniu będzie wyglądać następująco:

Poza pulpitem, na którym zobaczymy swoje konta, będziemy mieli dostęp do trzech zakładek. Będą to: Płatności, Finanse i Pomoc. W pierwszej z nich znajdziemy między innymi linki do przelewów, historię transakcji oraz książkę odbiorców. W zakładce "Finanse" będziemy mieli dostęp do wszystkich posiadanych przez nas produktów w mBanku. Są to m.in. kredyty, oszczędności i ubezpieczenia. "Pomoc" posiada wiele przydatnych funkcji, dzięki którym poznany odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Jeśli to nie pomoże, możliwy jest oczywiście kontakt z doradcą.