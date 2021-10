WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

poradnik kupującego + 3 masażmasaż ciałamasażer Agnieszka Małgorzata Adamska Dzisiaj, 29-10-2021 14:12 Maty masujące. Prawdziwa ulga na bóle kręgosłupa Masaż ciała to niezawodny sposób na relaks i dobre samopoczucie – szczególnie, gdy spędzamy cały dzień przy komputerze. Maty masujące na fotel i do samochodu to świetny sposób na uciążliwe bóle pleców i sztywnienie karku. Podpowiadamy, dlaczego warto z nich korzystać. Przyniesie ulgę osobom prowadzącym siedzący tryb życia Źródło: Adobe Stock O cudownym działaniu masażu przekonaliśmy się szczególnie w ostatnim czasie, kiedy na pandemia sprawiła, że nasze życie gwałtownie zwolniło. Długie godziny spędzone na pracy zdalnej przy komputerze, zamknięte siłownie i kluby fitness, ograniczone możliwości przemieszczania się – to wszystko negatywnie odbiło się na naszym samopoczuciu, kondycji fizycznej i zdrowiu kręgosłupa. Konsekwencją siedzącego trybu życia są uciążliwe bóle pleców i sztywnienie karku, a także bóle głowy (problemy z kręgosłupem to jedna z najczęstszych przyczyn migren!). Najlepszym rozwiązaniem jest regularny ruch, częste odpoczynki od pracy przy monitorze i masaż pleców, który rozładuje napięcie mięśni i przyniesie błyskawiczną ulgę obolałym plecom. Maty do masażu sprawdzą się w tym celu idealnie. Maty masujące – co to takiego? Choć wielu z nas masaż kojarzy się z luksusowym zabiegiem w salonie, w rzeczywistości taką chwilę relaksu możemy podarować sobie w każdej chwili – i to bez potrzeby wychodzenia z domu. Wśród domowych urządzeń masujących coraz większym uznaniem cieszą się specjalne maty, które możemy umieścić na fotelu i cieszyć się przyjemnym zabiegiem podczas codziennej pracy przy biurku, albo zrelaksować się ich działaniem na kanapie, podczas wieczornego sensu. porównywalne do zabiegu akupresury. Mamy do wyboru maty o różnych właściwościach, w zależności od tego, jakiej techniki i efektu potrzebujemy. Co więcej, mogą je stosować wszyscy, bez względu na wiek i schorzenia, gdyż są bezpieczne i łatwe w użyciu. Kojący masaż zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz. Jak działają maty do masażu? Na rynku znajdziemy kilka różnych rodzajów mat do masażu. Jak wybrać taką, która spełni nasze oczekiwania? Warto wcześniej poznać ich działanie i przekonać się, czy technika wykorzystana w urządzeniu będzie odpowiednia dla naszych dolegliwości, a także, czy urządzenie jest na tyle uniwersalne, że będziemy mogli stosować je w różnych pozycjach. Najpopularniejsze maty dostępne w sklepach, to: Mata wibracyjna – swoje działanie zawdzięcza specjalnemu mechanizmowi, który wprawia poszczególne miejsca w odprężające wibracje. Intensywność drgań można regulować, w zależności od indywidualnych preferencji. Maty wibracyjne są dość grube i twarde, dzięki czemu wykazują dużą odporność na uszkodzenia i urazy mechaniczne. Ten wariant cieszy się popularnością wśród kierowców. Kobiety w ciąży i osoby z poważnymi urazami kręgosłupa powinny jednak stosować wibracje ostrożnie, najlepiej po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Mata shiatsu – wiele osób uważa, że shistsu to najprzyjemniejszy i najbardziej efektywna technika masażu. W macie shistsu zastosowano działanie kulek i wałków, które miarowo uciskają wybrane punkty na plecach, niwelując napięcia i ogniska bólu. Warto wiedzieć, że taki zabieg jest dość intensywny i mocno odczuwalny, jednak efekty warte są nawet niewielkiego dyskomfortu. Maty shistsu najlepiej stosować na krześle lub fotelu. Mata ozonująca – to jedna z najprzyjemniejszych metod domowego relaksu. Matę ozonową stosuje się podczas kąpieli, mocując ją do wanny specjalnymi przyssawkami. Mechanizm urządzenia uwalnia masujące pęcherzyki powietrza, które odprężają mięśnie pleców i cudownie relaksują organizm. Relaks dla każdego. Kto doceni działanie masujących mat? Poza poważnymi przypadkami kontuzji i urazów, z mat masujących może korzystać każdy. To doskonały sposób na relaks i poprawę samopoczucia po całym dniu spędzonym za biurkiem. Odprężający masaż redukuje napięcia mięśni i bóle pleców, niweluje bóle głowy i nieprzyjemne sztywnienie karku, a także poprawia krążenie krwi, przywracając energię i jasność umysłu. Maty z funkcją masażu to doskonała inwestycja w zdrowie kręgosłupa.