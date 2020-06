Matury 2020. CKE zgłasza na policję sprawę wycieku pytań z języka polskiego

Od ok. 6:40 niemal do 9:00 fraza "wesele elementy fantastyczne" była wyszukiwana kilkadziesiąt razy. Te same frazy ponownie zyskały na popularności po zakończeniu się egzaminu maturalnego. Wyszukiwane były również inne frazy związane szerzej z "Weselem" czy wierszem "Daremnie".