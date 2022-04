Maszyna drążąca TBM. Podziemne monstrum drąży tunel wielkości domu

Tunel o długości niemal kilometra to jeden z podkarpackich odcinków drogi ekspresowej S19 . Aby go zbudować, drogowcy muszą przebić się pod górą Hyb. Ponieważ S19 ma po dwa pasy ruchu w każdą stronę, wykonawców drogi czeka sporo drążenia.

Pomoże w tym specjalistyczny sprzęt, zbudowany właśnie do tego celu – TBM (ang. tunnel boring machine), czyli maszyna drążąca.

GDDKiA wydrąży kolejny wielki tunel. Start budowy następnego odcinka Via Carpatia

Jej zadaniem będzie nie tylko zrobienie w gruncie wielkiej dziury, ale także jednoczesna budowa docelowego tunelu. Jest to możliwe dzięki dostarczanym do TBM, prefabrykowanym, betonowym elementom. Do budowy podkarpackiego tunelu będzie potrzebnych około 22 tys. takich części.