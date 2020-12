Masz starszego iPhone’a? Apple wprowadził "po chichu" ciekawą aktualizację

Pod koniec listopada Apple wypuścił aktualizację systemu iOS 14.2, która przeszła bez większego echa. Jednak biorąc pod uwagę trwającą pandemię koronawirusa, drobne usprawnienie, które zostało wprowadzone do połączeń FaceTime, może spodobać się wielu użytkownikom.

Teraz rozmowy FaceTime będą realizowane w rozdzielczości 1080p, wcześniej możliwe były one tylko w 720p. Lepsza jakość połączeń jest możliwa tylko po podłączeniu do WiFi. Rozmowy realizowane z wykorzystaniem transferu komórkowego wciąż będą ograniczone do niższej rozdzielczości, chyba że korzystacie z 5G.