wiadomości + 2 naukaodkrycie oprac. Karolina Modzelewska Dzisiaj, 01-07-2021 17:53 Masz siwe włosy? Naukowcy uważają, że siwienie jest odwracalne Siwe włosy są zmorą dla wielu osób. Kojarzą się z nieuchronnym procesem starzenia i mijającym czasem. Jak jednak przekonują eksperci, proces siwienia można cofnąć i odzyskać dawny kolor włosów – przynajmniej tymczasowo Naukowcy przyjrzeli się siwieniu włosów Źródło: Pixabay Badanie, które ukazało się na łamach "eLife" rzuca nowe światło na proces siwienia. Naukowcy dowodzą w nim, że w niektórych przypadkach włosy są w stanie powrócić do dawnego koloru i zaznaczają, że siwienie może mieć związek z naszym samopoczuciem psychicznym, a dokładniej mówiąc – pojawiającymi się okresami natężonego stresu. Naukowcy zbadali proces siwienia włosów Martin Picard, psychobiolog mitochondrialny z Columbia University, już kilka lat temu zainteresował się procesem siwienia. Jego szczególną uwagę przykuły dwukolorowe włosy, które tylko w pewnym stopniu pokryte były siwizną. Postanowił obliczyć, jak szybko te włosy rosły i określić, w jakim momencie zaczęły się "starzeć" i czy wówczas wydarzyło się w życiu jednostki coś, co mogło wpłynąć na ten proces. Picard razem ze swoimi współpracownikami zaczął szukać do swoich badań osób posiadających dwukolorowe włosy, zamieszczające ogłoszenia m.in. w lokalnych gazetach oraz w mediach społecznościowych. Ostatecznie udało mu się znaleźć 14 ochotników. Byli to mężczyźni i kobiety w wieku od 9 do 65 lat o różnym pochodzeniu etnicznym. Osoby te dostarczyły zarówno jedno, jak i dwukolorowych pasm włosów z różnych części ciała, w tym skóry głowy, twarzy i okolic łonowych. W kolejnym kroku naukowcy wykorzystali specjalnie opracowaną technikę digitalizacji i ilościowego określania subtelnych zmian koloru, które nazwali wzorami pigmentacji włosów. Jak informuje serwis Scientific American, udało im się zauważyć pewne prawidłowości. "u 10 z tych uczestników, którzy byli w wieku od 9 do 39 lat, niektóre siwiejące włosy odzyskały kolor. Zespół odkrył również, że miało to miejsce nie tylko na głowie, ale także w innych obszarach ciała". Jak jednak zaznaczają eksperci, odwracalność procesu siwienia może dotyczyć tylko niektórych mieszków włosowych i jest ograniczona do wybranych okresów, w których zmiany nadal są możliwe. Ralf Paus, dermatolog z University of Miami i współautor badania uważa, że największe szanse na odwrócenie procesu siwienia mają osoby, u których dopiero zaczynają pojawiać się siwe włosy. Z kolei jednostki z całą głową pokrytą siwizną, najprawdopodobniej osiągnęły "punkt bez powrotu", ale wciąż istnieje szansa, że niektóre mieszki włosowe mogą być podatne na zmiany. Siwe włosy pod lupą badaczy Naukowcy zbadali również, czy istnieje związek pomiędzy siwieniem włosów a stresem psychologicznym. Wcześniejsze badania wskazywały bowiem, że czynniki stresogenne mogą przyspieszyć proces siwienia. Po raz kolejny eksperci przyjrzeli się grupie badawczej. Uczestnicy zostali poproszeni o przedstawienie najbardziej stresujących zdarzeń ze swojego życia z minionego roku, a naukowcy oszacowali czas, w którym nastąpiły zmiany związane z kolorem włosów. Przeprowadzone analizy wykazały, że w okresach zwiększonego stresu siwienie przyśpieszało, a w okresach, gdzie czynniki stresogenne nie występowały, dochodziło do odwrócenia procesu siwienia. W związku z tym, że badania zostały przeprowadzone na niewielkiej grupie badawczej, naukowcy planują ich kontynuację. Chcą m.in. dokładniej przyjrzeć się powiązaniom istniejącym między stresem a siwieniem. ZOBACZ TEŻ: Palmy wyrosły z nasion sprzed 2000 lat. To pierwszy taki przypadek